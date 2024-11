Giudice Sportivo Serie A: una giornata a Nuno Tavares e Braunoder

Getty Images

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’1 novembre 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:SERIE A Enilive

Gare del 31 ottobre 2024 - Decima giornata andataIn base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:a) SOCIETA'Il Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata andata i sostenitori delle Società Como e Genoa hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,deliberadi non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.a) CALCIATORICALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARABRAUNODER Matthias (Como): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.VARELA TAVARES Nuno Albertino (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSIPER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARAAMMONIZIONESECONDA SANZIONEVASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Genoa)PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIOAMMONIZIONETERZA SANZIONECASTELLANOS GIMENEZ Valentin Mariano Jose (Lazio)ISAKSEN Gustav Tang (Lazio)MASINA Adam (Torino)PINAMONTI Andrea (Genoa)RICHARDSON Michael Amir Ju (Fiorentina)SECONDA SANZIONECOCO BASSEY OUBINA Saul Basilio (Torino)PELLEGRINI Lorenzo (Roma)VECINO FALERO Matias (Lazio)PRIMA SANZIONEBALDANZI Tommaso (Roma)MARTINEZ QUARTA Lucas (Fiorentina)MATTURRO ROMERO Alan Agustin (Genoa)VOGLIACCO Alessandro (Genoa)

c) DIRIGENTIESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARAANDREINI Alessandro (Torino): per avere, al 23° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, inveito contro un calciatore della squadra avversaria.d) PREPARATORI ATLETICIESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARASASSI Filippo (Como): per avere, al 41° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale.