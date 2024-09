Giudice sportivo: squalifiche per Dorgu e Suzuki, multate Inter, Lazio e Venezia

Getty Images

E' uscito il comunicato del giudice sportivo relativo alla terza giornata di Serie A:per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e alcune bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Patrick Chinazaekpere (Lecce): per essersi reso responsabiledi un fallo grave di giuoco.Zion (Parma): doppia ammonizione per comportamento nonregolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confrontidi un avversario.