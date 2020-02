Se c'è una cosa bella degli. Qualche lacrima dietro le quinte dopo il verdetto, poi di nuovo il sorriso stampato in volto e la voglia di divertirsi. Meglio pensare alla musica che al calcio, tifano Torino per il quale non è proprio un gran momento. Precisiamo: Eugenio, il cantante, è tifoso; gli altri appassionati. A Calciomercato.com hanno raccontato il loro rapporto col pallone."Magari. In realtà l'abbiamo vissuta più come un derby contro la Juventus perso già dopo 7 minuti"."Sì, ho ereditato questa passione da mia madre. Pensate che quando stavo venendo a Sanremo mi ha chiamato per chiedermi se stavo seguendo le notizie sul Toro, senza pensare che forse per me il Festival era un attimo più importante. Fino a qualche anno fa andavo sempre allo stadio, ma dopo Calciopoli ho iniziato a seguire il calcio con meno interesse"."Juventino. Ma in famiglia siamo due contro uno, quando c'è il derby rischia sempre di rimanere fuori casa"."Ero molto piccolo, ma ricordo delle urla incredibili e una gran puzza di fumo. Mi è sempre piaciuto andare allo stadio e fare i cori contro la Juve"."Da piccolo avevo iniziato, ma ho smesso presto. Mi ricordo ancora il primo gol con la maglia del Toro: avevo 7 anni e segnai l'1-0 nel derby con la Juve. Un sogno. Peccato che poi perdemmo 8-1. Ora ci divertiamo con gli amici a organizzare qualche partitella un paio di volte a settimana. Almeno lì vinciamo. Però abbiamo due sogni che vorremmo realizzare tutti insieme"."Ci piacerebbe commentare una partita del Torino. Non seriamente, piuttosto con un commento ironico simile a quello della Gialappa's Band. E l'altro è quello di giocare nella Nazionale Cantanti, teniamo più a quello che a vincere Sanremo"."Paolo Di Gioia è un terzino sinistro che si ispira a Roberto Carlos, ma si sente Simone Barone in quella corsa al fianco di Inzaghi al Mondiale 2006 nella quale non riceve mai il pallone; io, Eugenio Cesaro, mi sento un mix tra Belotti e Immobile; Emanuele Via da buon milanista si rivede in Pippo Pancaro, e infine Lorenzo Federici è un centrocampista alla Pirlo"."Sicuramente al Gallo Belotti. Lui è capace di tutto. In questi giorni un fan club del Torino ha montato un suo vecchio video di auguri, facendo sembrare che lui ci stesse incoraggiando per Sanremo".