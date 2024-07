Gli Europei mischiano le carte per il Pallone d'Oro. Bellingham sconfitto, Rodri infortunato. A chi darlo?

AFP via Getty Images

Una domanda che come sempre sale agli onori della cronaca al termine delle stagioni e, in un anno in cui le grandi competizioni per le Nazionali la fanno da padrone, sono queste che condizionano nel bene nel male la scelta finale.sulla bilancia dei giornalisti di France Football nella scelta di chi premiare.vinti in finalissima dalla Spagna contro l'Inghilterra. La vittoria della Champions League da parte del Real Madrid sembrava aver indirizzato il premio, ma le aspettative altissime verso almeno 2 dei protagonisti di questa competizione e deluse ad eccezione di qualche lampo hanno rimesso in corsa giocatori che prima del torneo sembravano destinati ad un ruolo da comprimari.

. Questi dovevano essere gli Europei dell'ennesima consacrazione dell'asso francese nell'estate del suo passaggio a parametro zero dal PSG al Real. La sua Francia, e il suo torneo condizionato dal ko al naso alla prima partita passerà agli annali comepiù che quello delle sue giocate.Anche gli Europei di, protagonista assoluto (anche se con un finale in calo) nella Champions vinta dal Real Madrid, non sono stati eccezionali. Sì, la rovesciata in extremis contro la Slovacchia rimarrà come immagine e, probabilmente, come il gol più bello del torneo, ma la sconfitta in una finale dove l'unico lampo è stato l'assist di sponda per l'1-1 di Palmer

E se l'Europeo condizionerà non si potrà non tenere conto della Spagna e di questa vittoria finale.sono i volti spagnoli delle Merengues agli ordini di De La Fuente, ma nessuno dei tre è un potenziale candidato. E allora, così come fatto dalla Uefa, riemerge la candidatura di, perno insostituibile del centrocampo del Manchester City di nuovo campione di Premier e battuto soltanto ai calci di rigore proprio dal Real dopo due incontri fantascientifici.Dopo Bellingham la stella più lucente delle Merengues è stato insindacabilmente il brasiliano Vinicius Junior, ma anche per lui la Copa America non è stata di quelle esplosive e, anzi, l'ammonizione rimediata contro la Colombia nel pari 1-1 che gli è costata la squalifica contro l'Uruguay lo ha tenuto fuori dalla partita dell'eliminazione deludente della Seleçao. Basterà l'expolit di Champions?

È una domanda che si fanno tutti, compresi coloro che si gusteranno la finalissima della Copa America nella notte italiana. E se fosse Leo Messi a decidere ancora una volta la gara fra Argentina e Colombia? La corsa al Pallone d'Oro numero 8 in carriera potrebbe non essere impossibile.