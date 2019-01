Diego Godin e l'Inter, un'operazione da concludere solo con firme e visite mediche. Vi abbiamo raccontato di questo colpo per il centrale uruguaiano che arriverà nel prossimo giugno dall'Atlético Madrid a parametro zero, cui aggiungere poi i costi delle commissioni che non sono stati ancora resi noti. Godin ha accettato la proposta dell'Inter e i legali sono al lavoro per stilare i contratti, siamo ai dettagli finali prima di sistemare un acquisto imminente. E arrivano conferme sulle cifre definitive dell'operazione.



LO STIPENDIO - Il capitano dell'Atlético si legherà all'Inter per due anni con opzione sulla terza stagione, guadagnerà una cifra fissa da 4,5 milioni di euro all'anno più bonus che possono arrivare fino a un massimo di 6 milioni complessivi. Uno stipendio importante che andrà ad inserirsi tra i principali dell'Inter, Suning ha dato il via libera ad Ausilio a queste condizioni e anche Marotta ha condiviso questo investimento. Il traguardo è ormai vicinissimo, Godin è in parola con l'Inter. Mentre Skriniar aspetta il rinnovo...