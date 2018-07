La Juventus ci ha fatto e continua a farci più di un pensiero. Perché Diego Godin per esperienza e caratteristiche può essere un rinforzo ideale, i bianconeri lo sanno bene e non a caso stanno inseguendo il centrale dell'Atlético Madrid vincolato da una clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Ma forse neanche l'idea di pagare la clausola aiuterà l'affare a decollare, perché c'è Diego Pablo Simeone a fermare Godin: in prima persona, si sta esponendo in tutti i modi per trattenerlo.



MURO CHOLO - Il Cholo infatti ritiene indispensabile la permanenza del Caudillo, lo ha ribadito al giocatore e alla dirigenza. Un fiume in piena Simeone, perché ritiene intoccabile Godin e gli ha più volte ribadito la volontà di tenerlo con sé per rincorrere la finale di Champions League del prossimo anno che sarà proprio in casa Atlético, al Wanda Metropolitano. Da qui nascono tentennamenti, problemi, momenti di stallo di un'operazione complessa per la Juventus come per i club inglesi che hanno chiesto del centrale uruguaiano. Simeone fa muro, non vuole perdere Godin, per lui non ha prezzo. Dopo il Mondiale, sarà tutto più chiaro.