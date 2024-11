Barcellona-Brest: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Partita: Barcellona–Brest

Data: martedì 26 novembre 2024

Orario calcio d’inizio: 21:00

Canale TV: Sky sport 257

Streaming: Sky Go, Now Tv

Pena; Kounde, Cubarsì, Martinez, Balde; Pedri, Gavi; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski. All.: FlickBizot; Lala, Le Cardinal, Coulibaly, Haidara; Camara, Fernandes, Magnetti; Del Castillo, Ajorque, Sima. All.: RoyIl Barcellona dovrebbe presentarsi in campo con il 4-2-3-1 con il solito Lewandowski a guidare l'attacco della formazione blaugrana. A supporto del polacco un trio di qualità composto da Yamal, Dani Olmo e Raphinha. L'allenatore della squadra francese, invece, dovrebbe affidarsi a un 4-3-3, con Ajorque al centro dell'attacco.

La partita tra Barcellona e Brest sarà trasmessa da Sky Sport e sarà visibile sul canale Sky Sport 257.La partita tra Barcellona e Brest sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c'è l'app Sky Go per smartphone e tablet; l'alternativa è costituita da NOW Tv, servizio streaming live e on demand di Sky, per il quale è necessaria una sottoscrizione a parte.