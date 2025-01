Gollini alla Roma, cosa succede con Svilar? Chi è il titolare

Getty Images

Nella sessione di mercato di gennaio la Roma ha cambiato qualcosa tra i pali: fuori Ryan - andato al Lens - dentro Pierluigi Gollini, che arriva a titolo definitivo dall’Atalanta interrompendo il prestito al Genoa (i rossoblù avevano un diritto di riscatto).- Il titolare, infatti, resta l’ex Benfica: Ranieri non ha dubbi sulle gerarchie e la società crede molto nelle qualità del ragazzo serbo arrivato a parametro zero nell’estate 2022.; l’obiettivo dell’ex portiere del Napoli, però, è quello di sfruttare le occasioni che gli verranno date per dimostrare le sue qualità.

- Gollini parte dietro ma se la vuole giocare, vuole convincere la società a poter diventare il primo portiere della Roma nel 2025/26:. Per accettare il progetto della Roma Gollini ha rifiutato proposte dal Valencia e dall’Arabia Saudita.