"In questi giorni siamo stati una cosa sola - ha raccontato ai media Aleksandr Golovin, centrocampista russo che piace alla Juventus - per questo abbiamo ottenuto grandi risultati durante questi Mondiali in casa. Grazie a tutti". Il centrocampista ha dovuto dire addio alla Coppa del Mondo dopo la sconfitta nei quarti di finale con il Belgio. E adesso aspetta di conoscere il suo futuro. "In quanto sportivo voglio sempre qualcosa di più ma posso dire questo: ci siamo impegnati senza riserve e abbiamo dato tutto per raggiungere l'obiettivo. È questa la cosa più importante che ci rende orgogliosi della nostra squadra", ha poi chiosato Golovin. Che adesso sì: è pronto a diventare grande.