Alejandro ilha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui è tornato a parlare del suo addio all'Atalanta, della lotta scudetto e del suo futuro."So che può succedere che Siviglia e Atalanta si incontrino in Europa League e, se capita, gioco: è il mio lavoro. Sarei contento perché abbraccerei tanti amici, che non ho salutato quando sono andato via. Gasperini? Certo, il saluto non si toglie mai... e poi io rispetto tutti""Ho 33 anni, vorrei arrivare a 37-38. Sempre che io riesca ancora a divertirmi..., per come tratta gli argentini, per quella maglia celeste.L'errore? Andare a giocare in Ucraina. Oggi non andrei in un campionato così per fare soldi. Il nuovo Papu? Insigne. Io ho una devozione per lui, l’ho sempre ammirato. Forse il fatto di giocare a Napoli gli ha tolto un po’ di visibilità""La Serie A è bellissima: ha 3-4 squadre che si giocheranno lo scudetto. La Juve no, è molto lontana: non penso rientri. Chi vince? Inter o Milan. Se vincesse l’Atalanta sarebbe straordinario per la città e la società: una cosa unica per Percassi, Gasperini, tutti. Sarebbe anche meglio del Leicester. Può vincere davvero, fa sempre meglio al ritorno che all’andata... Se succede vengo in Italia a festeggiare".."Questo mondo mi piace ma io non voglio morire di calcio. A oggi, dico: non sarò un allenatore. Basta viaggi, alberghi, ritiri. Mi piace di più l’idea di fare il procuratore oppure di andare in tv. Ma sicuramente farò anche l’investitore, l’imprenditore. Cerco progetti che mi rendano vivo e la tecnologia ora è al primo posto dei miei interessi. Le criptovalute e gli NFT (certificati che attestano l’autenticità di un oggetto digitale, ndr) per me sono il futuro".