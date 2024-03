Gotti è il nuovo allenatore del Lecce: è UFFICIALE

Dopo l'accordo trovato nella giornata di ieri, ora è arrivata l'ufficialità:. La conferma arriva da un comunicato del club giallorosso. Contratto fino al 30 giugno prossimo con opzione di rinnovo se dovesse raggiungere la salvezza.- Il post partita teso e nervoso di Lecce-Verona è costato la panchina a Roberto D’Aversa. L’allenatore è stato esonerato dopo un incontro con Corvino e sulla scelta della società pesa anche una testata data all’attaccante del Verona Henry dopo la sconfitta con i gialloblù nell’ultimo turno di campionato., oggi sono a +1 sul Frosinone terzultimo condividendo la quartultima posizione con l’Empoli. Ora toccherà a Gotti provare a dare una sterzata alla stagione.- L'U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della 1ª squadra è stata affidata a mister Luca Gotti., con rinnovo in caso di raggiungimento della salvezza.Formeranno lo staff tecnico a disposizione di mister Gotti l’allenatore in seconda Dan Vesterby Thomassen il collaboratore tecnico Stefano Daniel, il preparatore atletico Salvatore Sciuto, il match analyst Simone Greco, il preparatore atletico e recupero infortunati Giovanni De Luca ed il preparatore dei portieri Luigi Sassanelli.- Il; proverà a sfruttare la sosta per lavorare con i giocatori sui nuovi principi di gioco, prima del debutto in casa contro la Roma lunedì 1º aprile alle 18. Nella sfida successiva il Lecce andrà a San Siro contro il Milan (6 aprile, ore 18.30), successivamente avrà due scontri diretti per la salvezza: Empoli (13 aprile), Sassuolo (20).