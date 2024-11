Grande Milan: Morata più reale di Mbappé, scandaloso. Leao determinante, è la vittoria di Fonseca

Redazione Calciomercato

minuto dopo minuto e rete dopo rete.Certo, peccato per quella fase difensiva, ma nessuno è perfetto. Per la perfezione va verificata solo l’effettiva consistenza del, in proporzione a potenziale tecnico e investimento economico.Non si può parlare solo di risultato, ci vuole un riferimento allaper un'ora, fino allo sfinimento del cartellino giallo e dell'opportuna sostituzione con Savona. Ma quella fascia ha ospitato l'unica sofferenza reale, per la Juve che nel resto del campo ha tenuto, eccome. Anzi.Eh, sì. Dopo un'oratrasformato con fredda precisione.E più del pari c'è la vittoria. Comunque restano