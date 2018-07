"Diego è un grande amico, trascorro del tempo con lui tutti i giorni, nello spogliatoio o fuori dal campo. È il padrino di mia figlia, quindi sarà una partita molto emozionante per me. La prima volta che ho firmato per l'Atlético, è stato lui a chiamarmi. Godin mi ha parlato del club e questo mi ha spinto a firmare", le parole sono di Antoine Griezmann, che incoscientemente fornisce un indizio di mercato. Pare, infatti, che il centrale uruguaiano non lascerà i Colchoneros.