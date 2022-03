Durante l'ultima sessione di mercato, la Sampdoria a lungo ha seguito l'attaccante del Friburgo Vincenzo Grifo, considerato dalla dirigenza blucerchiata il profilo perfetto da innestare nel reparto offensivo doriano. L'esterno italiano, già chiamato anche da Mancini in Nazionale, ha accarezzato il rientro in Italia, poi sfumato.



"Forse, vivere sempre in Germania mi ha un po’ allontanato dall’Azzurro. Almeno all’inizio" ha detto Grifo a gianlucadimarzio.com. "Con qualche squadra italiana ci sono stati dei contatti in passato, è vero, già ai tempi dell’Hoffenheim". L'interesse della Sampdoria quindi era reale? "È vero, erano interessati. Ma poi non ci sono stati sviluppi decisivi. E a Friburgo sto benissimo" conclude.