Guardiola a Wimbledon, Zverev scherza: "Torna al Bayern". Poi la proposta: "Vieni ad allenare me?"

Siparietto curioso a, dove in questi giorni è in corso il torneo inglese di tennis. Durante il match tra il tedescoe il britannico Cameron Norrie, vinto dal primo con un comodo 3-0, ad assistere dalle tribune, tecnico del Manchester City. A fine match, Zverev ne ha approfittato per ringraziare l'allenatore per la sua presenza, lasciandosi scappare anche qualche proposta particolare."Quando ti ho visto in tribuna ero così nervoso... Sei una leggenda, è un privilegio giocare davanti a te", ammette Zverev rivolgendosi al tecnico spagnolo. Poi prosegue:, come a suggerire la prossima destinazione a Guardiola. In realtà, il Bayern un allenatore per sostituire Thomas Tuchel lo ha già trovato ed è, già annunciato ufficialmente a fine maggio. Quello di Zverev, suona tuttavia come un "consiglio" per il futuro, visto che Guardiola non ha nascosto di valutare l'addio al City alla fine della prossima stagione. Tra l'altro, al Bayern il tecnico spagnolo ha già allenato, tra il 2013 e il 2016.

Subito dopo, il tedesco torna di nuovo a parlare di tennis:- sempre rivolgendosi a Guardiola -