Guardiola: “Addio al Manchester City? Non ho ancora deciso. Ma tutto può accadere”

Getty Images

Era attesissima l’ospitata di Pepa “Che Tempo Che Fa”, storico programma di Fabio, in onda sul Nove. L’allenatore delnon si è tirato indietro, ha scherzato con il conduttore tifoso dellae ha parlato anche del suo futuro, mai come questa volta avvolto dal mistero. Il catalano ha infatti un contratto in scadenza a giugno e non ha ancora rinnovato. Anzi, a sentire le sue parole, non ha ancora deciso cosa farà. Ecco cosa ha detto sul suo futuro.“Sono un po’ stanco, sì questo è vero. Ma come lo siamo tutti del proprio lavoro. A me però il calcio mi piace tanto, tantissimo. Continua a piacermi. Per me è un piacere essere in Italia".

“Devo riflettere, non ho ancora deciso. Ct dell’Inghilterra? No. Se avessi deciso, l’avrei già detto. Tutto può essere nella vita, tutto può succedere. Non so neanche io dove allenerò. Se Baggio mi fa da assistente, allora vengo in Italia. Dovessi venire in Italia dove andrei? Beh il Genoa è forte…”.