Guardiola con ferite e graffi sul volto: "Volevo farmi male". Cos'è successo

Non è un gran momento per il Manchester City. Anzi, è uno dei peggiori degli ultimi anni. E anche Pep Guardiola non sorride più. Per la prima volta nella sua carriera ha perso cinque partite consecutive, un filotto negativo - considerando tutte le competizioni - arrivato tra la fine di ottobre e la settimana scorsa,. Un pareggio che, per come è arrivato, ha il sapore di un'altra sconfitta: i Citizens vincevano 3-0, ma in poco meno di un quarto d'ora hanno incassato tre gol e gli olandesi l'hanno ripresa.

- Nelle interviste post partita e in conferenza stampa Guardiola si è presentato pieno di segni e graffi; le immagini hanno fatto il giro del web, in tanti si sono chiesti cosa fosse successo al volto dell'allenatore. A spiegato è lo stesso Pep, che a un giornalista che gli aveva chiesto come si fosse fatto quei segni ha risposto: "". Scuro in volto e con una rabbia incontrollabile, lo spagnolo si è sfogato anche su se stesso facendosi letteralmente del male fisico.

- Una strigliata però è arrivata anche alla squadra che ha preso tre gol in pochi minuti in una partita che sembrava ormai indirizzata in favore degli inglesi, Guardiola ha commentato così la partita: "Questo risultato per noi è come una sconfitta. Abbiamo concesso troppe azioni, la prima parte di gara è stata bella, poi però… Alla fine si è fatto tutto difficile.. Non so se siano mentali, è una questione tecnica, i primi due gol non puoi concederli. Volevamo fare bene ma non ci siamo riusciti".

- A provare a tirare fuori il Manchester City dal momento di crisi è stato il solito Erling Haaland, che con Feyenoord ha segnato una doppietta tra primo e secondo tempo, sbloccando la gara grazie a un calcio di rigore. Nel mezzo, a inizio ripresa, è arrivato il gol di Gündogan;segnando prima con il 2002 Moussa - quarto gol di fila tra campionato e Champions - poi con il solito Santiago Gimenez e all'89' è arrivato il gol del pareggio firmato dal difensore ex Fiorentina Hancko (piace alla Juventus per gennaio).

- Il periodo complicato del Manchester City: la prima il 30 ottobre in Coppa di Lega, 1-2 in casa degli Spurs ed eliminati al quarto turno. Poco male. Poi, in campionato hanno perso contro Bournemouth, Brighton e ancora Tottenham; nel mezzo il ko in Champions contro lo Sporting Lisbona. 4 gol segnati e 14 subiti per una squadra irriconoscibile rispetto a qualche mese fa. Con il pareggio contro il Feyenoord sono sei le gare senza vittorie dei Citizens, cheprimo e a +8 sulla squadra di Guardiola.