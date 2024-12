Getty Images

Guardiola: "Qualificazione a rischio, ci manca compattezza. Ne usciamo se giochiamo come con la Juventus"

Federico Targetti

26 minuti fa



Pep Guardiola, allenatore del Manchester City sconfitto 2-0 dalla Juventus in Champions League, ha parlato ad Amazon Prime Video:



"Abbiamo giocato molto bene. Complimenti alla Juventus. Ci è mancato solo il gol, la giocata finale, ma abbiamo giocato bene".



QUALIFICAZIONE A RISCHIO - "Sì, dobbiamo conquistare una vittoria. Andremo a Parigi e ci proveremo, poi abbiamo l'ultima in casa"



COME SE NE ESCE - "Giocando come oggi. Senza dubbio vincere ci darebbe più fiducia. I ragazzi stanno dando tutto, dobbiamo solo guardare avanti. Come calciatore ho perso tante volte, l'eccezionalità è quando vinci undici campionati su 14. E' un momento duro perché non arrivano i risultati, forse ci manca compattezza".