Guardiola spento e svogliato come il suo Manchester City: crisi senza fine, c'è chi chiede l'esonero

Sono serviti 14 anni, un'eternità per il mondo del calcio, e un sottilissimo filo conduttore per far capitolare uno dei record di imbattibilità più longevi della Champions League. Il protagonista in negativo è, stranamente,, l'antagonista passato dal campo alla panchina è invece. Era da 14 anni, infatti, che l'allenatore catalano non perdeva contro una formazione italiana in Champions League e se ieri sera il merito è stato tutto della Juventus allenata dall'allenatore italo-brasiliano, l'ultima volta fu la sua Inter, con lui in campo, ad imporsi. Era l'Inter di Mourinho che poi vincerà il triplete, un'era fa. Da allora Guardiola di trofei ne ha vinti a nastro, uno di altissimo livello di media per ogni stagione in cui ha allenato e trascurando tutti i trofei "minori" come coppe e supercoppe.quel rapporto che sembrava destinato a diventare eterno con il Manchester City è più che mai in bilico e

Da fine ottobre a oggi, infatti, il Manchester City sembra l'ombra di se stesso e i risultati confermano l'enorme problema e cambio di rotta che c'è stato in campo e probabilmente anche fuori. A dare il via alla crisi fu la sconfitta contro il Tottenham negli ottavi della Coppa di Lega e da lì Guardiola ha inanellato(contro il Nottingham Forest in Premier League)(di cui uno clamoroso in Champions contro il Feyenoord partendo da un vantaggio di 3-0)(perdendo tutti gli scontri diretti con le big e non solo) che, soprattutto in campionato, hanno fatto scivolare i Citizens a -8 dal Liverpool capolista e con una partita da recuperare.

per un club la cui storia sportiva di fatto diventa gloriosa soltanto negli ultimi 15 anni: prima la vittoria della prima Champions League (in finale contro l'Inter) e poi la vittoria della 4a Premier League consecutiva. L'allenatore catalanoe quest'anno, come testimoniano diversi video inediti pubblicati da dentro gli spogliatoi,

Oggi quell'impresa sembra lontanissimada parte dell'allenatore. Guardiola lo ha anche ammesso, non un buon segnale, in un'intervista concessa a Prime Video prima del ko con la Juventus: "Dormo male e non digerisco, devo sempre mangiare leggero. Solo zuppa alla sera". Quello che però più preoccupa è l'assenza di un piano B, di un'alternativa:

che addirittura è arrivata a sfociare perfino in unoal termine della già citata gara contro il Feyenoord di Champions? Guardiola si è accorto che questa squadra è lontana da quella che è abituato a vedere e no, l'infortunio al ginocchio del premiato Pallone d'Oro, non è l'unica spiegazione (sebbene incida parecchio).e, di conseguenza, concede a tutti gli avversari di mettere in crisi il possesso palla, spesso sterile che mette in atto nei cosìddetti "attacking third".

In un clima misto a tensione e rassegnazione va inoltre ricordato cheper l'accusa di una ripetuta violazione del Fair Play Finanziario interno della Premier League e, inevitabilmente, anche questo incide sulla squadra e sull'allenatore che, per la prima volta dal 2016 inizia ad essere scaricato anche dalla sua gente. C'è infatti chi, fra i tifosi, sta chiedendo l'esonero di Pep ritenuto ormai finito il suo ciclo. E Guardiola? Come per quanto accade in campo resta rassegnatoÈ la vita.