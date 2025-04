Getty Images

Fiorentina-Celje, ritorno dei quarti di finale di Conference League

Lanon vuole fare passi falsi in Conference League e punta alle semifinali del torneo. Prima, però, ci sarà da superare gli sloveni delnella cornice del Franchi di Firenze. Si riparte dal 2 a 1 in favore dei viola, maturato in terra slovena.FIORENTINA-CELJE 0-0(3-5-2): De Gea; Pogracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Palladino(4-2-3-1): Ricardo Silva, Juanjo Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Kvesic, Zabukovnic; Delaurier-Chaubert, Seslar, Svetlin; Matko. All. Riera.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Fiorentina-Celje in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

: Pinheiro: -: -