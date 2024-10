Guardiola: "Una parte di me ha già lasciato il Manchester City. Il club sarà pronto"

Getty Images

torna a parlare del suo futuro. Alla vigilia del match di Premier League contro il Wolverhampton, il tecnico del, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno del 2025, spiega: ". Appena lo farò, informerò la stampa. Non ci sono novità e non ho nulla da aggiungere, se non che la mia unica priorità al momento è il Wolverhampton.. E non credo di creare problemi alla società se non ho ancora firmato. Tutto verrà fatto nel pieno interesse del club".

Il tecnico catalano poi accenna all'addio al City da parte del direttore sportivo. Quando le cose andavano male io avevo voglia di spaccare tutto e lui invece mi tranquillizzava dicendomi di prendere un caffé e che ne avremmo parlato il giorno dopo".E infine Guardiola chiude con queste parole: ": se hanno trovato un'opzione per il post-Txixi, sono certo che ne avranno una anche per il post-Pep".