Guardiola strizza l'occhio alla Serie A: dove potrebbe allenare in Italia?

COSA SUCCEDE COL CITY

Il Manchester City ha annunciato in questi giorni l'addio del ds Begiristain dopo 12 anni: il suo sostituto sarà Hugo Viana, ora allo Sporting di Lisbona, ma è tutta da valutare la possibilità che Viana lavori poi con Guardiola nel 2025/26. Pep ha già messo in chiaro che non può sbilanciarsi né sulla sua permanenza, né sul suo addio, perché lui stesso non ha chiaro cosa fare. Per lui c'è anche la possibilità di allenare la Nazionale inglese, un'esperienza da ct che lo affascinerebbe e che quasi sicuramente proverà prima o dopo. Di sicuro c'è che Guardiola percepisce attualmente 23 milioni di euro a stagione, una cifra fuori mercato per l'Italia e i suoi club più facoltosi. Ma lasciamo questo punto da parte per un paragrafo.