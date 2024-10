Vincere in Italia: l'ultimo passo che manca a Guardiola per l'immortalità del suo mito

Redazione Calciomercato

Vogliamo essere onesti fin da subito.. Basta mettere il naso fuori dalla finestra e approcciarvi alla scuola calcio più vicina. Guardate come si gioca oggi a partire già dalle categorie dei più piccoli. Ecco, quella roba lì, è frutto del passaggio di Pep Guardiola nell'universo del football. Evidente dunque che non possa essere un'avventura o meno in Italia la discriminante al giudizio complessivo. Casomai,perfetta sì già oggi, ma in qualche modo ancora incompleta. Aver rivoluzionato il calcio, aver vinto e cambiato la percezione del pallone a tutte le latitudini ma non alla nostra, lascia nella straordinaria figura di Guardiola - almeno dalle nostre parti - quella sensazione di fondo di un viaggio eccezionale ma non ancora completo, di una perfezione in fondo non del tutto raggiunta, di un

a lungo. E che ancora, pur vivendo un periodo di assoluta decadenza - della sua principale lega e delle proprie capacità economiche - attraverso espressioni tattiche è stata capace di reinventarsi. Nella semi-disastrata Serie A contemporanea restano infatti dei prodotti calcistici piuttosto interessanti; squadre che hanno saputo mettersi il luce anche nei prestigiosi salotti d'Europa.Squadre che continuano a dare tutto sommato un senso tattico a un movimento dove i grandi talenti sono quasi del tutto spartiti e la qualità dei giocatori tende sicuramente al ribasso, ma al tempo stesso dove, nonostante tutto, è ancora difficile imporsi.

, soprattutto. Perché bilanci e proprietà alla mano oggi non c'è un singolo club della nostra Serie A che potrebbe permetterselo. E a dirla tutta, purtroppo, in questo momento non c'è nemmeno un progetto chiaro che potrebbe allettarlo a scendere a compromessi economici.

Perché soprattutto quello, in fondo, sarebbe il primo passo:. Insomma, per un Guardiola in Italia servirebbe prima tutto che il catalano levasse la mano dal portafogli e se la mettesse sul cuore. Poi, chiaramente, appunto, servirebbe un trovare un club e un progetto degno del suo nome., così come per le qualità umane coinvolte se l'ex storico capitano fosse rimasto in cabina di comando.: la prima all'inizio di una rifondazione finalmente sensata e la seconda nel pieno del proprio ciclo e probabilmente senza le vere disponibilità economiche per imbattersi in un progetto del genere.

Perché la sensazione di fondo è che di fronte a qualcosa di veramente stimolante, questa volta, anche con la mini-rivoluzione del City all'orizzonte, beh Guardiola lo si sarebbe potuto tentare per davvero. Perché sotto-sotto, in quella battuta lì, detta sorridendo, un pensiero Pep ce lo avrebbe fatto al Belpaese: