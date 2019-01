Dopo le critiche della sorella Ivana a sua moglie, per Mauro Icardi arrivano altre frasi non dolcissime da un altro familiare. Questa volta è suo fratello, Guido, a spiegare come attorno a lui ci siano troppe persone legate al denaro e ad evidenziare come il rapporto con Wanda Nara sia tutt’altro che bello.



“Se Mauro mi aiuta economicamente, certo mi gira 20 mila euro a settimana”, ha scritto ironicamente Guido, che poi ha proseguito: “Non ho mai detto che con lui le cose vanno male, fosse stato così non me lo sarei tatuato addosso. Ma attorno a lui ci sono troppi parassiti. Com’è il mio rapporto con Wanda? Ovvio…”, ha concluso Guido Icardi, pubblicato l’emoticon di un uomo che vomita.