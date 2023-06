Sarà una curiosa coincidenza, sarà un caso, ma. Fin dalla finale di Champions League del 2012-13 e dalla finale di Supercoppa di Germania qualche mese dopo, entrambe perse contro il Bayern Monaco quando vestiva la maglia del Borussia Dortmund, il centrocampista tedesco di origini turche ha sempre risposto presente quando contava e in genere nelle parti conclusive delle varie stagioni.Non che il penultimo non sia stato uno spettacolo: la finale di FA Cup vinta 2-1 sui cugini dello United porta la sua doppia firma, con, con una coordinazione da applausi sugli assist di Haaland e De Bruyne, due degli altri alieni di Guardiola. Una squadra ai limiti dell'imbarazzo per quanto sa essere forte come individualità e, spesso e volentieri, come collettivo; una formazione che, però, dovrà essere modificata in estate, a partire proprio dalUna sorta diper il 33enne, che dopo la freddezza sempre mostrata sul rinnovo con il City ha davanti a sé, verosimilmente, l'ultima grande esperienza di una carriera che lo ha già visto campione del Mondo, anche se da comprimario, nel 2014 con la Germania.anche visto il carisma con cui Ilkay guida l'undici di Guardiola, vogliono, ma la sensazione è che, se arriverà il trionfo in Champions contro l'Inter, possa prevalere la ricerca di nuovi stimoli. E, come già accaduto a Lewandowski,, un gigante da rimettere in moto. Su Gundogan, come su Bernardo Silva, altra stella partente da Manchester, ecco però anche il Paris Saint-Germain, alla costante ricerca di nuovi leader. Fino a un mese e mezzo fa, lo zio-agente del tedesco ha sempre negato contatti di qualsiasi tipo circa la "nuova avventura". Il capitano del City si è sposato un anno fa con Sara, nota modella e presentatrice televisiva di origini tunisine che ha iniziato ala carriera da modella. La location scelta in gran segreto è stata Villa Borromeo a Cassano d'Adda, in Lombardia. Ma non solo: il 15 marzo di quest'anno la coppia ha avuto un figlio,, nato proprio a Milano. Un legame con l'Italia c'è, anche se questo non implica per forza l'esistenza di trattative con le squadre di Serie A. Inoltre, Sara da noi potrebbe trovare qualcosa che Oltremanica le manca: "Mi dispiace essere onesta, ma sono stanca di non trovare un buon ristorante, il cibo è orribile ovunque.o un buon sushi o anche solo cibo fresco... è tutto congelato. I ristoranti qui si concentrano sul fare soldi con le bevande, sono tutti locali notturni, non puntano sul cibo di qualità. Forse a Londra ma a Manchester niente. Mi dispiace".