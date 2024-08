AFP via Getty Images

è stato uno dei nomi più chiacchierati prima dell’inizio di questa sessione estiva di calciomercato, tanto che diverse big europee, tra le quali anche, avevano mostrato un forte interesse per il bomber svedese. Lo, però, ha blindato il 26enne. Il contratto scadrà, infatti, nel 2028 e al suo interno è presente una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Cifra molto alta, che nessun club ha intenzione di pagare.– Dopo tanti rumor di mercato, Viktor Gyokeres è rimasto in Portogallo, dopo aver concluso la scorsa stagione con 29 goal realizzati in 33 gare di campionato. Sullo svedese, in primavera, ilaveva mostrato grande interesse. Le alte richieste del club avevano, però, scoraggiato i dirigenti rossoneri ad approfondire la situazione. Circostanza simile anche per ilche, come il Diavolo, non ha mai avuto veri e propri contatti con i rappresentati del classe 1998. Su un giocatore di questo calibro, poi, si è precipitata la Premier League e in particolare l’. Di recente, però, misterha spento ogni possibile voce sull’arrivo dello svedese: “Nuovo numero 9? Non è una domanda che ci poniamo perché abbiamo degli attaccanti grandiosi". L’ex Brighton sembra, quindi, destinato a restare almeno un’altra stagione in Portogallo.

– Intanto, il gigante svedese ha ricominciato la stagione dove l’aveva finita. Nella terza giornata di Liga Portugal 2024-25, infatti, lo Sporting ha piegato il Farense per 5-0 e tre goal sono arrivati proprio da parte di Gyokeres (in sole 3 gare dall'inizio del campionato il 26enne è già a quota 6 reti). Un segnale forte, a ricordare ancora una volta le grandi qualità di un giocatore che, per il momento, sembra ben saldo in Portogallo.