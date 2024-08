Atalanta, Lookman può rimanere: il PSG esita, Gasperini spera in un riavvicinamento

Dopo la prima giornata di campionato l'aria in casaè a dir poco frizzante. Se da un lato l'ambiente vive l'entusiasmo per il 4-0 rifilato al Lecce all'esordio, dall'altro lato non si può trascurare la situazione del mercato, molto attivo non solo in entrata ma anche in uscita. Con El Bilal Touré pronto a salutare con direzione Stoccarda, in attacco tiene banco anche la questione legata ad. Il nigeriano, auto-esclusosi dai convocati per la trasferta del Via del Mare, è entrato. Nelle ultime ore, tuttavia, la pista sembra aver subito un

Come riportato nei giorni scorsi, tuttavia,, ma l'approccio della dirigenza di Al-Khelaifi si è limitato a un semplice interessamento, un sondaggio che non è proseguito con dialoghi approfonditi. Primi passi, a cui tuttavia non sono seguiti (finora) fatti concreti. E così, pian piano,Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il mancato affondo del PSG - che non è ostinato a intervenire sul mercato nonostante l'infortunio di Gonçalo Ramos - nelle ultime ore ha portato a una leggera. Ovviamente i 10 giorni di mercato che ci separano dal gong finale non sono certo alleati della Dea, che però può tornare a sperare di riuscire a trattenere il proprio gioiello e di riaccoglierlo in gruppo in vista della prossima sfida con il Torino.

Anche perché la Dea non è in ogni caso disposta a scendere a compromessi come avevadopo la sfida col Lecce: "Il piano era di non vendere nessuno, se andranno via (lui e Koopmeiners, ndr) sarà alle nostre condizioni". Non appare, dunque, fuori luogo pensare che Lookman possa rimanere a Bergamo.