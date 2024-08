Milan, accordo totale con Vos: manca solo il via libera dell'Ajax, chiusura vicina

Il centrocampista classe 2005, gestito dal super agente Pini Zahavi, si avvicina sempre di più al club rossonero. Come ricordato negli scorsi giorni e raccontato da Calciomercato.com,(secondo le ultime indiscrezioni raccolte della nostra redazione, si tratta di un quadriennale con opzione o direttamente di un quinquennale come da prassi degli ultimi colpi di mercato).

SCOPRI CHI E’ SILVANO VOS, IL NUOVO SEEDORF

Ora, il Milan è in attesa del via libera definitivo da parte dell'Ajax:L’idea della dirigenza rossonera è quella di compiere un investimento su un profilo con grandi margini di crescita, che possa essere inserito, sin da subito, nelle rotazioni di Daniele Bonera per il Milan Futuro, ma che sia anche immediatamente pronto a salire in prima squadra con Paulo Fonseca.

, tra gli agenti più potenti al mondo, nonché il rappresentante che cura gli interessi Vos Zahavi: in un contatto diretto con i Lancieri, ha già comunicato la volontà ferrea del giocatore di trasferirsi subito a Milano.