Hachim Mastour riparte dalla Kings League a 26 anni: sarà allenato da Brocchi come ai tempi del Milan

l'ex prodigio delle giovanili delche sembrava sul punto di diventare una stella crescendo in rossonero, sarà un giocatore delladopo Malaga e PEC Zwolle in prestito, ecco l'addio al Diavolo nel 2018 da svincolato e successivamente esperienze deludenti con PAS Lamia, Reggina e Carpi prima del ritorno in Marocco. Ora è nuovamente senza squadra ma comincerà un nuovo percorso nel nuovo calcio promosso dall'ex Barcellona Gerard Piqué l'anno scorso.Mastour è stato ingaggiato dalla squadra appartenente al presidente Antonio Pellegrino, youtuber meglio noto come ZW Jackson che sarà protagonista al pari di altri undici colleghi in qualità di proprietari dei team del torneo al via il 3 febbraio, la squadra ha come allenatore Cristian, che ha avuto modo di lavorare con Mastour ai tempi del Milan.