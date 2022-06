Sarà un anno di ripartenza in casa. Dopo lo scudetto sfumato all’ultimo,e il mercato che stanno conducendo conferma questa volontà. Pur su una buona base,stanno aggiungendo molti tasselli: da, daal ritorno di. Gli equilibri interni muteranno e, con l’arrivo del nuovo portiere, si dovrà anche pensare al rinnovamento di un altro ruolo fondamentale: quello dele l’expartiranno alla pari e si giocheranno almeno all’inizio il posto, con lo sloveno che parte avvantaggiato. Ma qualora il camerunense dovesse prendere il sopravvento,– Per i tifosi il favorito è. Lo slovacco è il profilo preferito per attaccamento alla maglia, grinta in campo e personalità. Il problema è che, con l’andare dei giorni, è sempre più probabile che l’exnon sia nella rosa nerazzurra del prossimo anno, ma in quella del. Una cessione che, oltre all’indiscutibile valore del calciatore, fa storcere il naso agli interisti anche in questo senso.– In attesa del capitan futuro, restano in corsa in due:, il cuore pulsante della mediana interista. Il primo ormai ha compiuto il processo di maturazione tecnica e umana ed è forse la scelta più logica. Regista, sempre al centro dell’azione e mai calmo come negli ultimi mesi,. Il croato prenderebbe le redini della squadra e potrebbe rappresentare un capitano simile ad Handanovic, silenzioso ma deciso e apprezzato da tutti nello spogliatoio.- Barella invece è ancora troppo spesso "fumantino", ondivago e tendente alla protesta con gli arbitri.e portarlo a non ripetere errori fatali, come l’espulsione dinella scorsa. Tuttavia un paio di annate da vicecapitano potrebbero essere un toccasana per lui, reduce da una stagione altalenante. Che gli si dia grande importanza o meno, il capitano in una squadra del genere è fondamentale e. È fondamentale dunque avere gerarchie chiare ed evitare un continuo transitare della fascia di braccio in braccio, o un passaggio brusco come quello che l’ha portata daal portiere sloveno. Bisogna optare per qualcuno di polso, sempre disponibile e abile a aiutare gli altri nei momenti difficili. Fare il capitano non è solo alzare qualche trofeo, sperano i tifosi.