Milan Skriniar sarà il grande sacrificato del mercato estivo 2022 dell'Inter. Il centrale slovacco andrà al PSG per una valutazione di 70 milioni di euro che consentiranno all'Inter di intervenire sul mercato per portare a Milano non uno, ma due sostituti.



Secondo la Gazzetta dello Sport, da tempo piace Bremer del Torino, ma la trattativa non sarà facile, per questo i nerazzurri si cauteleranno prima con Milenkovic che è in uscita dalla Fiorentina e ha una valutazione di gran lunga inferiore.