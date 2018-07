Samir Handanovic ha così parlato a Sky Sport dopo la sconfitta ai rigori contro il Chelsea: "Un portiere vuole sempre parare, non ci sono riuscito ma ci riuscirò quando sarà importante. In questa fase forse facciamo fatica a entrare in campo subito pronti, come se mentalmente entrassimo in ritardo, si perdono alcuni palloni e l'avversario prende fiducia. Questi club giocano bene, fanno possesso e ti fanno fare fatica correndo a vuoto, ma poi siamo usciti fuori anche noi. Gli avversari sono forti, non si può regalare niente, se parti sempre in svantaggio è difficile poi mettere a posto la partita. Prima c'è il campionato e ci prepariamo per questo, ma è importante incontrare avversari forti per capire il tuo valore. I nuovi compagni? Tutti bravi e pronti ad apprendere, ci siamo trovati subito bene, Asamoah l'ho conosciuto a Udine, De Vrij è intelligente ed è entrato subito nei meccanismi, ci capiamo al volo.



Un trofeo? Non lo so, non ci nascondiamo ma bisogna essere obiettivi, reali, capire dove si può arrivare ma chiunque giochi nell'Inter deve lottare per vincere un trofeo. Io il più forte in Italia? Ognuno ha le sue opinioni, dipende poi cosa pensiamo di noi stessi".