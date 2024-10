AFP via Getty Images

Harry Kane e Kylian Mbappé vincono il Trofeo Muller: sono i migliori bomber della passata stagione

4 minuti fa



Il premio Gerd Muller come miglior goleador della stagione 2023/2024 è un ex aequo: con 52 reti a testa per Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, se lo sono aggiudicati Harry Kane e Kylian Mbappé. Dei due, solo l'ariete inglese dei bavaresi era presente a Parigi, nella serata della cerimonia di consegna del Pallone d'Oro, a causa della diserzione del Real Madrid (dove Mbappé si è trasferito in estate) alla notizia della vittoria finale di Rodri.



"Devo dire grazie al Bayern e a France Football per avermi votato questa sera", ha detto Kane dal palco. "Questo premio porta il nome di una leggenda del mio club e questo mi rende ancora più orgoglioso. Trasferirmi dal Tottenham al Bayern è stata una nuova esperienza per me e la mia famiglia, abbiamo entusiasmo. Voglio ringraziare i compagni, mi auguro altri gol e successi possano arrivare. Il segreto? Duro lavoro, credere sempre nel poter usare l'istinto su ogni pallone".