Hellas Verona-Cremonese 1-2



Marcatori: 7' p.t. Empereur (HV), 46' s.t. Castagnetti (C); 103' Deli (C)



Assist: 46' s.t. Renzetti (C)



Hellas Verona (3-4-2): Silvestri, Rrahmani, Kumbulla, Empereur, Faraoni (42' s.t. Gunter), Henderson, Veloso, Lazovic (21' s.t. Vitali), Verre (20' s.t. Zaccagni), Tutino, Tupta (15' primo supp Pazzini). All. Juric.



Cremonese (3-5-2): Agazzi, Caracciolo, Claiton, Ravanelli, Mogos, Arini ( 34' s.t. Boultam), Castagnetti, Deli, Renzetti, Ciofani (15' s.t.Soddimo), Palombi (35' s.t. Montalto). All. Rastelli.



Arbitro: Manganiello di Pinerolo



Ammoniti: 5' s.t. Veloso (HV) 30' s.t. Soddimo (C)