Hermoso, Sergio Ramos, Tah e Alexander-Arnold: chi può andare al Real Madrid a gennaio

La Juventus ne sa qualcosa, ma al, come sempre, fanno le cose in grande: la difesa dei Blancos di Carlo Ancelotti è ridotta all'osso dagli infortuni, ultimi dei quali quello di Eder(stagione finita) e(un mese di stop).(anche per lui stagione praticamente terminata). Gli unici due centrali in questo momento disponibili sono Vallejo e Rudiger, mentre a destra si deve ricorrere all'ottimo canterano Raul Asencio. Vuoi o non vuoi,Vediamo come.

La soluzione più semplice, in attesa che Alaba recuperi la miglior condizione, sarebbe quella di far tornare alla Casa Blanca, svincolato dopo l'ultima stagione al Siviglia. Reggere il reparto difensivo del Real Madrid a 38 anni e arrivando da mesi fermo è qualcosa che forse solo il leggendario difensore nativo di Camas potrebbe realizzare.Il diritto di recompra su Rafa Marin, acquistato dal Napoli in estate per una decina abbondante di milioni, scatta tra il 2026 e il 2027; meglio, allora, puntare su qualcuno che Madrid la conosce già, come il prodotto de La Fabrica, centrale della, oppure, altro giocatore lanciato dalle giovanili delle Merengues, affermatosi all'Atletico da dove è arrivato allae proprio oggi dettosi lusingato dall'accostamento parlando ad AS: "E' sempre un onore quando il tuo nome viene messo in relazione con gradi società".

Un giocatore che Florentino Perez ha sempre corteggiato, senza mai riuscire a portarlo alla sua corte, è, che dopo essersi fatto un nome all'Athletic Club di Bilbao e aver vissuto il periodo migliore della sua carriera al Manchester City con Guardiola si è trasferito in Arabia, nell', la squadra di Cristiano Ronaldo, non senza continuare ad essere convocato dalla Spagna campione d'Europa. Una chiamata in questo momento da parte del Real Madrid sarebbe difficile da rifiutare.C'è, poi, una mossa che il Real Madrid in condizioni normali non avrebbe in programma, ma che potrebbe valutare viste le contingenze: inserirsi pere soffiarlo, con un sacrificio economico non preventivato, al Bayern Monaco. Tah è in scadenza nel 2025 con iled è pronto a trasferirsi a zero, ma le cose potrebbero cambiare con una decisa virata dalla Spagna. Infine, occorre tener d'occhio anche la corsia destra: è già pronto per l'estate 2025 l'arrivo di, ma la questione potrebbe essere ridiscussa per gennaio accordando ai Reds il prezzo del cartellino del giocatore, ovviamente ribassato a causa della vicinanza della scadenza.