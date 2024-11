Roma, Mario Hermoso apre al Real Madrid: "Un onore essere accostato ad un grande club"

E' stato uno degli investimenti di esperienza sui quali lae l'ex allenatore Daniele De Rossi avevano riposto le speranze di aggiungere un elemento di carisma e leadership in un gruppo in cui la personalità difettava in molti componenti dello spogliatoio. Dopo due mesi dal suo approdo nella Capitale,: titolare soltanto una volta in Serie A su sei apparizioni, espulso nella disastrosa trasferta di Firenze ed utilizzato per lo più in Europa, il centrale classe '95, a caccia di rinforzi dopo il grave stop occorso a Eder Militao.“La cosa più difficile è cambiare nazione, cambiare abitudini e stare lontano dalla tua famiglia. Vivo ancora in albergo e sono alla ricerca di una casa per poter stare tutti assieme. E' di sicuro più duro di quello che sto vivendo con la squadra dove,”, ha dichiarato Mario Hermoso.Sulla complicata situazione vissuta dalla Roma nei primi tre mesi della stagione, l'ex giocatore dell'Atletico Madrid si è espresso in questi termini: “Non è semplice.Sono convinto che presto troveremo continuità e svolteremo”.La chiacchierata coi colleghi di As si sposta gradualmente sui temi di mercato e sulle: “Ho letto tutto, alcuni amici mi hanno girato quello che è stato scritto.ad un ritorno nel mio Paese”. Mario Hermoso ha firmato un contratto con la Roma fino al 30 giugno 2027 e percepisce un ingaggio di 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.