Hermoso tra Turchia e Spagna. E la Roma corre ai ripari per la difesa

Getty Images

L’avventura di Mario Hermoso alla Roma fino ad oggi è tutt'altro che da incorniciare. È arrivato i primi giorni di settembre come svincolato ed è stato protagonista in negativo di diversi gol presi dai giallorossi: da quello contro il Genoa alla rete di Yepes in Coppa Italia con la Sampdoria. È rientrato da poco da un problema muscolare che lo ha tenuto fuori un mese. Nelle ultime due ha giocato da titolare ma solamente per l’assenza di Hummels, che spera di tornare col Parma. Il suo futuro è in bilico e dalla Turchia circolano voci su un suo possibile trasferimento al Fenerbahce. Il direttore sportivo della squadra allenata da Mourinho ha in programma un viaggio in Italia. Hermoso, però, gradirebbe un ritorno in Spagna dove c’è ancora la sua famiglia. Già questa estate aveva detto di ‘no’ alla Turchia. In quel caso c’era il Galatasaray.

IL MERCATO – La Roma interverrà sul mercato e il ds Ghisolfi è già al lavoro. La coperta in difesa è corta poiché ha solamente 4 centrali e nelle ultime due ha giocato Celik come braccetto. Ranieri oggi ha parlato di un possibile nuovo innesto: “Quanti difensori servono? Non ho fatto il conto. Cercheremo di intervenire ma non voglio prendere in giro i tifosi e me stesso”. Sul taccuino c’è Marco Di Cesare. L’argentino del Racing piace ma va segnalata la concorrenza dell’Inter. E il nuovo presidente della squadra è l'ex attaccante nerazzurro Diego Milito. Occhi anche sull'ex Lazio Luiz Felipe, che è finito sulla lunga lista di Manna per il Napoli ma in questo momento si trova nella Capitale ed è svincolato. – La Roma interverrà sul mercato e il ds Ghisolfi è già al lavoro.: “Quanti difensori servono? Non ho fatto il conto. Cercheremo di intervenire ma non voglio prendere in giro i tifosi e me stesso”.che è finito sulla lunga lista di Manna per il Napoli ma in questo momento si trova nella Capitale ed è svincolato.