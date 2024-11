Hernanes: "Diamo tempo a Douglas Luiz. Inter? Ecco perché non ha i risultati dell'anno scorso"

Getty Images

ha legato il suo nome alla Serie A.. Ora, dopo il ritorno in Brasile, gioca all’ASD Sale, squadra della Prima Categoria piemontese. Gioca, si diverte e si gode il campionato italiano da spettatore, come afferma al sito SportMediaset: “Mi sto divertendo molto a vedere questo campionato perché le squadre giocano davvero bene, segno che il calcio italiano è migliorato.I nerazzurri stanno facendo più fatica dell’anno scorso, quando hanno dominato il campionato. Al momento sono secondi, a un punto dal Napoli a quota 26, insieme ad Atalanta, Fiorentina e Lazio: “L'Inter tra quelle che giocano meglio in Europa: due anni fa ha fatto la finale di Champions League e l'anno scorso è uscita solo la partita con l'Atletico.

Al secondo posto c’è anche la, una delle sorprese del campionato: "E’ una sorpresa, ma guardiamo la rosa. A centrocampo hanno, una difesa ben messa e un allenatore che sa fare il suo mestiere. Ci sono tutti i presupposti per fare bene e lo stanno facendo"I bianconeri hanno iniziato un nuovo percorso conE' una buona squadra, competitiva. Magari poteva avere qualche punto in più senza gli infortuni. Ma bisogna avere pazienza, anche se nel calcio si sa che la pazienza non esiste,

Preoccupa, in casa Juventus, la situazione diancora infortunato e che, quando impiegato, non ha mai convinto: “E' una situazione strana. Un po' si spiega con il fatto che la mentalità del calcio in Italia è diversa da quella a cui era abituato. Quando sono andato un paio di volte a vederlo giocare mi dicevo: questo è forte, ha i piedi, ha la visione di gioco, ha le giocate offensive che piacciono a me.Nel calcio bastano pochi centimetri, basta una frazione di secondo, per fare una stupidaggine o una grande cosa.