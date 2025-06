Hidden Gems FC - Chi è Nick Woltemade, il gigante talento dello Stoccarda: "Un po' Musiala, un po' Messi alto due metri"

Hidden Gems FC

Woltemade è il secondo giocatore ad apparire nella nuova rubrica,, dedicata ai calciatori che non sono mai stati considerati dei grandi talenti, ma che ora sono sul punto di firmare un trasferimento importante. GOAL vi racconta tutto quello che c'è da sapere sulla carriera di Woltemade.I suoi genitori lo hanno iscritto al club amatoriale TS Woltmerhausen di Brema quando era ancora molto giovane. Da lì parte la sua carriera, prima di essere notato anche dal Werder Brema che lo ingaggia nel 2010.Nelle stagioni successive, tuttavia, Woltemade non è riuscito a conquistarsi un posto nella formazione titolare del Werder. Il centravanti è stato poi tormentato dagli infortuni. A causa di una lesione al ginocchio, un'infezione virale e un infortunio al piede, ha giocato solo tredici partite ufficiali con il Werder in due anni.

, che all'epoca militava nella 3. Bundesliga. Nel club, Woltemade segna con regolarità per l'Elversberg e conclude la sua esperienza con 10 goal e 9 assist in 31 partite di campionato. La sua buona stagione all'Elversberg non passa inosservata e nell'estate del 2024 Woltemade viene ingaggiato dallo Stoccarda a parametro zero.Il capitano dello Stoccarda Atakan Karazor al quotidiano ran l’aveva definito scherzosamente così:Woltemade è un attaccante che lavora molto con la squadra, capace di pressare alto e mantenere il possesso palla con le spalle alla porta. Da vero attaccante, sa ovviamente anche come segnare, ma la freddezza è una caratteristica sulla quale ha ancora margine di miglioramento.

"Due anni fa giocavo ancora nello stesso campionato dell'Arminia Bielefeld (3. Bundesliga), quindi ho pensato che fosse la cosa giusta da fare. Ho ancora molto tempo per festeggiare la vittoria con i tifosi e la mia famiglia", ha dichiarato Woltemade alle telecamere della ZDF.Grazie alle sue prestazioni,. Secondo il quotidiano BILD,. Chiaramente, se tutto dipendesse dal presidente dello Stoccarda Alexander Wehrle, Woltemade rimarrebbe al club. "Nick è un nostro giocatore e giocherà anche per noi nella prossima stagione. È qui da una stagione e penso che dovrebbe avere l'opportunità di giocare ancora qualche stagione al VfB. Perché è divertente giocare qui", ha dichiarato il direttore a RTL/ntv e sport.de alla fine di maggio.

Oltre all'interesse di diversi club in giro per l’Europa, il centravanti ha attirato anche l'attenzione del commissario tecnico Julian Nagelsmann, che lo ha convocato per la prima volta nella nazionale tedesca per la semifinale di Nations League contro il Portogallo – dove ha debuttato dal 1’ -.