Hiddink: "Thiago Motta non mette il bus davanti alla porta come Allegri. Koopmeiners mi ricorda Redondo"

L'allenatore olandese Guus Hiddink ha concesso una lunga intervista a Tuttosport in vista della svida che vedrà la Juventus affrontare il PSV di Eindhoven nel debutto della nuova Super Champions League che andrà in scena domani sera, martedì 17 settembre 2024 all'Allianz Stadium di Torino. Tanti i temi trattati fra cui anche il confronto fra la Juventus di Thiago Motta e quella di Massimiliano Allegri."Non sono un indovino, ma ipotizzo che i miei connazionali possano al massimo strappare un pareggio anche se nel calcio tutto è possibile. Il PSV in Europa gioca in modo un po’ “naïf”, all’attacco sì, ma con troppa innocenza, ingenuità. E lo scorso anno hanno pensato di ripetere in Champions i successi in Eredivisie. Errore".

"Diamo tempo all'allenatore per far quadrare tutti i meccanismi. Motta mi piace, gioca all'attacco come noi olandesi, non come Allegri che metteva un bus londinese a due piani davanti alla porta"."Può fare il salto di qualità e diventare elemento cardine della Nazionale. Può toccare un livello altissimo, ha anche la testa giusta per diventare leader a tutti gli effetti. Mi ricorda 'Il Principe' Redondo"."Come no! Un po’ di rimpianto ce l’ho. Mi contattò Luis Figo perché l’Inter mi voleva. Ma ormai avevo già firmato con la Turchia e non sarei stato un uomo d’onore se avessi rotto il contratto che sarebbe entrato in vigore nell’estate 2010".