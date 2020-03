Una storia incredibile, di quelle belle e che in un periodo come quello dell'emergenza coronavirus fa sorridere perchè è il simbolo di unache abbiamo ormai dimenticato in questi giorni di quarantena, ma che presto (speriamo) torneremo ad abbracciare. Il protagonista èarrivato in Italia la scorsa estate, ma già protagonista.nasce iniled è lì che inizia a giocare a pallone. Il cognome fa trasparire chiare(ha doppio passaporto) e probabilmente è da lì che arriva presto la passione per il mondo del calcio. Il Frosinone lo scopre nel settore giovanile deldove oggi allena l'italianissimo Massimo Ficcadenti) e lo preleva portandolo in Italia la scorsa estate, completando una campagna acquisti mirata a tentare la promozione in Primavera 1 del club ciociario.L'ambientamento non è semplice, ma Hide stupisce subito in campo dando adiverse possibilità di schierarlo in campo.nel 4-3-3, poidove, con la sua rapidità e la sua qualità palla al piede riesce spesso a creare superiorità. È però dache riesce a dare il meglio perchè Hide ha l'ultimo passaggio e la capacità di far male fra le linee dalla sua. Se vogliamo fare un paragone fra i calciatori giapponesi che si sono affermati nel nostro paeseHide in giapponese può voler dire anchee le sue doti tecniche lo sono. Per attirare l'attenzione die centrare la prima squadra deve forse mettere su ancora un po' di massa, maè già di quelli che lasciano sbalorditi. Hide ha all'attivofra campionato Primavera 2 (dove il Frosinone è in piena corsa playoff) e Coppa Italia di categoria. Proprioprima una gran botta da fuori e poi un pallonetto ravvicinato per battere in entrambi i casi il figlio di Dejan Stankovic ed eliminare i favoriti nerazzurri dal torneo. Per una storia che potrà essere a lieto fine, sperando che l'emergenza coronavirus passi e sul campo anche Hide torni a mostrare le sue giocate.