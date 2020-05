Gonzalo Higuain è in attesa. Rimane nella sua Argentina e aspetta di capire le prossime mosse della Juventus, perché c'è una linea sottile tra i malumori dovuti all'idea di non rientrare in Italia e il rispetto delle regole che domina comunque la mentalità di Gonzalo. Eppure, vista la situazione personale della mamma e il Coronavirus in Italia, Higuain spera di non dover tornare e più volte ha fatto filtrare a chi gli sta vicino che la sua opinione sul calcio è di fermare tutto. Bloccare il campionato, proprio come è successo nella sua Argentina dove non si ripartirà, questo il Pipita pensiero.





E il futuro alla Juve? Gonzalo ha capito da tempo che la società proverà a liberarsi del suo contratto pesantissimo, ma intende comunque confrontarsi col club sul futuro perché non vuole affrontare lo scenario di un nuovo 'caso Mandzukic'. Vedere a inizio stagione Mario allenarsi da solo e da separato in casa per mesi dopo esser stato un totem della Juve per anni gli ha fatto strano, non poco. Ecco perché Higuain chiederà alla Juve di rimanere per un'altra stagione e salutare nel 2021, ma sa bene che il club cerca un altro centravanti. La linea del confronto eviterà problemi ad entrambe le parti, Higuain in ogni caso spera di restare. Ancora. E che il calcio non riprenda subito, opinione contraria a quella del suo stesso club, favorevole a ripartire.