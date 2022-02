L'Hoffenheim perderà a parametro zero a fine stagione l'attaccante croato Andreij Kramaric. La punta ha deciso di non prolungare e in estate valuterà l'offerta più convincente. In passato è stato trattato sia dal Milan che dalla Juventus, ma è il Valencia il club che più sta provando a convincerlo già dalla scorsa sessione invernale di mercato.