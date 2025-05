Ag. Donnarumma: "Inter? Voci fanno piacere. Il passato al Milan non esclude nulla"

Sarà una notte speciale per il portiere classe 1999 quella di Monaco di Baviera, il prossimo 31 maggio difenderà i pali del Paris Saint-Germain e giocherà la sua prima finale di Champions. Contro i nerazzurri, in un derby che rievoca il passato, ma che mette di fronte anche il possibile futuro. Perché il contratto che lega il numero uno della Nazionale al PSG scadrà il 30 giugno 2026 e tra i club che monitorano la sua situazione c'è proprio l'Inter.

Di questo e molto altro ha parlato, agente che cura gli interessi di Donnarumma, in un'intervista a Tuttosport.- "Come va il discorso? Abbiamo rimandato tutto, forse anche solo per scaramanzia, vista la moltitudine di partite. Non abbiamo nessuna fretta, c’è una buona relazione con la società, Gigio sta bene a Parigi e il contratto scadrà nel 2026".- "Fanno solo piacere gli apprezzamenti di club importanti. Preciso però che dai diretti interessati non è arrivato nulla".- "Non ci abbiamo proprio pensato, perché Gigio è felice al PSG. Poi chiaramente, qualora non dovessimo trovare un accordo, valuteremmo altre strade. Senza escludere nulla. Sarebbe fondamentale il progetto, come accaduto negli scorsi anni col PSG. Guardandoci indietro quella scelta lo ha premiato, con campionati vinti e la finale di Champions".

- "Sì, Gigio lo avevano visionato tutti, anche Genoa, Juventus e Inter. Fino ai 14 anni non poteva lasciare la Campania, la sua regione, per via delle regole imposte. La spuntò il Milan grazie a Bianchessi e a Galliani. Fecero capire alla famiglia cosa avrebbero potuto dare a Gigio e convinsero tutti".