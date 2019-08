Un bilancio provvisorio ma già pesante quello degli scontri che hanno caratterizzato il derby tra Olimpia e Motagua (foto Ansa) nella capitale di Honduras Tegucigalpa: 3 morti e 7 feriti, tra cui alcuni calciatori. Secondo le ricostruzioni fornite dalle autorità locali, gli incidenti sarebbero stati provocati da 250 ultras dell'Olimpia, che avrebbero preso di mira il pullman che trasportava la squadra avversaria allo stadio: lancio di bottiglie e pietre che hanno mandato in frantumi alcuni vetri e colpito alcuni calciatori del Motagua, oltre a mandare in tilt il servizio di sicurezza predisposto e scatenato la reazione della polizia.



Anche le forze dell'ordine sono state aggredite infatti e la decisione inevitabile di annullare la partita e far evacuare i 10.000 tifosi già presenti sugli spalti dell'Estadio Nacional ha ulteriormente agitato le acque e creato i presupposti per ulteriori scontri.