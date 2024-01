Hugo Mallo a processo: l'ex difensore del Celta Vigo dovrà difendersi dalle accuse di molestie sessuali

Redazione CM

Hugo Mallo, storico ex capitano del Celta Vigo, con cui ha giocato dal 2009 al 2023, è stato convocato dal tribunale numero 19 di Barcellona per presentarsi all'udienza il giorno 11 luglio 2024, quando dovrà difendersi dalle accuse di molestie sessuali ai danni di una mascotte dell'Espanyol.



COSA ERA SUCCESSO - Il fattaccio è accaduto prima della partita tra il club catalano e la squadra galiziana del 24 aprile 2019, mentre la mascotte salutava i giocatori sul campo del Cornellà-El Prat. La donna ha accusato Mallo, che ora milita nell'Internacional di Porto Alegre in Brasile, e AS riporta la testimonianza del ragazzo che impersonava l'altra mascotte (due pappagalli): "Mallo raggiunse la zona delle due mascotte (Perico e Perica), diede la mano al primo, quindi, secondo la testimonianza del ragazzo che ricopriva i panni del parrocchetto, infilò le mani dentro al costume di Perica. A questo punto, afferrò i seni della signora 'Ana' (nome fittizio dato dal quotidiano spagnolo’, ndr) e iniziò a palpeggiarla”.



SECONDO GRADO - Il giocatore ha respinto l'accusa, sottolineando di non conoscere il sesso della persona che era la sua mascotte. In primo grado, il caso non è stato accolto: il tribunale di Cornellà Llobregat ha ritenuto che il reato di abuso sessuale non sussistesse. Dopo un appello a Barcellona, il giudice ha preso una posizione diversa e ha deciso di riaprire l'indagine.