Huijsen alla Roma: decisiva la chiamata di Mourinho

Federico Zanon

Dean Huijsen lascia la Juventus per la Roma. Niente Frosinone per il difensore olandese classe 2005, nonostante l'accordo tra i bianconeri e il club guidato da Stirpe, che fino a qualche giorno fa era convinto di chiudere il suo arrivo in prestito secco. Decisive la volontà del centrale 18enne, che ha spinto per trasferirsi a Roma, e la chiamata di José Mourinho a Cristiano Giuntoli per sbloccare l'affare. Lo Special One è un grande estimatore di Huijsen, con il quale si era intrattenuto qualche minuto al termine di Juve-Roma 1-0 dello scorso 30 dicembre, decisa dal gol di Rabiot. Hujsen in questa stagione vanta una presenza in Serie A, contro il Milan.



RINFORZO NECESSARIO - L'olandese della Juve è il primo rinforzo della Roma in questa finestra di mercato. Mourinho ha un grande bisogno di rinforzi, soprattutto in difesa, considerando i problemi fisici di Smalling, le condizioni non ottimali di Mancini e Kumbulla (di rientro dal grave infortunio al ginocchio rimediato lo scorso maggio) e la convocazione di NDicka per la Coppa d'Africa. Hujsen sbarca in prestito secco fino a giugno.