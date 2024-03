Huijsen, dopo la Spagna il futuro: la scelta della Juventus tra Roma e prezzo

Ha appena preso una scelta molto importante per il suo futuro e nei prossimi mesi ne conoscerà un'altra, quella sulla squadra in cui giocherà la prossima stagione. Dean, difensore centrale di, durante questa sosta per le nazionali ha esordito con la Spagna Under 21, scelta dopo aver fatto tutto il percorso nelle giovanili dell'Olanda, il Paese dove è nato. Dall'età di cinque anni, però, il classe 2005 si è trasferito a Malaga e li è rimasto fino all'estate del 2021, quando la Juve decise di portarlo subito in Italia. Da lì in poi è stata una crescita continua, con tutte le formazioni bianconere fino ad arrivare all'esordio in prima squadra in questa stagione. Col giallo dela gennaio, quando ormai era tutto fatto, e la scelta - dello stesso Dean - di andare in prestito alla Roma, su espressa

Con i giallorossi il 18enne sta trovando più spazio di quello che avrebbe avuto alla Juve, che però continua a osservarlo da vicino e ha già deciso cosa fare con lui la prossima estate:di euro, che potrebbero portare il club a decidere di sacrificarlo per rinforzare la squadra. Dopo la mossa di gennaio, Huijsen non sembra intenzionato a forzare la mano per partire nuovamente, come confermato negli ultimi giorni in un'intervista: "Credevo che l'Italia mi avrebbe dato di più in termini di apprendimento, la Serie A mi sta dando veramente queste cose per farmi diventare un giocatore migliore. Futuro in Spagna? Nel calcio non si sa mai e adesso sto bene dove sono".