AFP via Getty Images

Hummels, niente Milan o Roma: 'Va al Maiorca, siamo ai dettagli'

Redazione CM

un' ora fa

6

La prossima squadra di Mats Hummels sarà il Maiorca. Secondo quanto scrive in esclusiva il Diario de Mallorca il difensore tedesco classe 1988, dopo aver detto addio al Borussia Dortmund, ha scelto di rifiutare le proposte arrivate dall'Italia, Milan e Roma su tutte, per firmare con il club delle Baleari. "E' solo una questione di dettagli" ha detto il suo agente Timo Boll, che vive a Maiorca.



SCELTA DI VITA - Hummels, che è in vacanza fino a venerdì, ha dato la sua disponibilità a ridursi l'ingaggio, che in Germania era di 3,7 milioni a stagione. La Spagna e Maiorca sono una scelta di vita, la parte economica ha un valore relativo: "Non gli interessano i soldi - ha detto il suo agente - Vuole solo vivere in pace". Hummels, che è stato escluso dalla lista dei convocati di Nagelsmann per l'Europeo, il prossimo anno giocherà con il Maiorca la Supercoppa di Spagna insieme ad Athletic Bilbao, Barcellona e Real Madrid.