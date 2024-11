Hummels: "Non mi sono pentito di aver scelto la Roma. Domani ultima spiaggia"

ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Tottenham. Il difensore domani spera di poter finalmente giocare dal 1’: “La storia con la Roma avrà un lieto fine. Non mi sono pentito di essere venuto alla Roma”. Di seguito la conferenza stampa completa:“È importante per noi. È l’ultima spiaggia per cercare di piazzarci tra le prime 8 ma sono anche punti pesanti per gli spareggi. È una chance per invertire la tendenza. L’avversario è forte ma vogliamo dimostrare di poter giocare ad un livello alto. Con Ranieri giochiamo meno uomo contro uomo ma può capitare. Ci sono somiglianze ma quello che conta è fare bene il nostro mestiere domani”.

“Vorrei dire che da quando sono arrivato ho trovato un gruppo serio che ha lavora al meglio. Ho vissuto dei momenti complicati, col Borussia eravamo penultimi in classifica. Dobbiamo fare meglio. Abbiamo giocatori offensivi bravi e dobbiamo metterli in condizione di brillare”.“Quando sono arrivato non mi alleavo da tre mesi poi è stata una decisione tecnica del mister che ho rispettato ma aspettavo qualcosa di diverso. Ora avrò le mie occasioni e devo ripagare la fiducia di tutti. Quello che conta è cercar di invertire la tendenza non solo al livello. Non mi sono pentito perché sono sicuro che poi sarà una storia a lieto fine”.

“È una squadra che pressa alto e gioca con idee chiare. Van de Ven è fortissimo ma ora è infortunato. Ha dei picchi di velocità incredibile. È una squadra che ci metterà sotto pressione. Non dobbiamo farci impressionare e reggere l’urto. È una delle mie squadre preferite”.“Diverse volte ci sono andato vicino ma non sono mai andate in porto. Non credo sia questa la sede giusta per parlarne. Quando smetterò ne parlerò. Credo che 4 volte ci sono andato vicino. È sempre bello venire a giocare qui in Inghilterra, nelle competizioni europee”.

“Conosco Werner. È forte e segna tanto anche se ora non sta attraversando un periodo non brillante. Sono sicuro che tornerà a segnare ma spero non domani. Son è un giocatore fortissimo, molto rapido e calcia con tutti e due i piedi. È un giocatore completo e molto forte”